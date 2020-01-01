Dinwiddie: "Kendimi, Nets'in Draymond Green'i olarak görüyorum"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, kendisini Nets'in "Draymond Green'i" olarak gördüğünü söyledi.



Dinwiddie, önceki sezon takımın hücumunda önemli bir figür olarak rol almıştı. Ancak yıldız oyuncular Kyrie Irving ve Kevin Durant'in sakatlıktan dönmesiyle birlikte, 27 yaşındaki oyuncu Nets'in şampiyonluk arayışı sırasında tkıma yardımcı olmak için, farklı roller üstlenmeye istekli.



Dinwiddie, ESPN'nin The Jump programında, kendisini Green gibi, 'takımı bir arada tutan' adam olarak gördüğünü belirtti:



"Tüm bunlar serbest oyunculu döneminde şekillendiği zaman, kendimi - Golden State Warriors modelini alacak olsaydık - herkesi bir arada tutan Draymond Green gibi görüyordum. Bazen 10 ribaund alırım, bazen 10 asist yaparım, bazen biraz daha fazla sayı atarım. Ne olursa olsun.



Açıkçası, süper dinamik bir oyun kurucumuz var ve aynı zamanda tüm zamanların en iyi skorerine sahibiz. Bunlar hakkında konuşulurken ve bir araya getirilirken, kendimi hep böyle görüyordum. Bu yüzden bu yıl bir şampiyonluk kazanmaya çalıştığımızda bu rolü üstlenebilirsem, mutlu olurum."



Green'in çok yönlü oyunu, Warriors'ın son üç şampiyonluk maratonunun her birinde hayati önem taşıyordu. Savunmada birçok kişiyi tutabilmesi, oyun kuruculuğu ve etkili perdelemeler yapabilmesi, Golden State'in başarılı çalışması sırasında önemli katkılara yol açmıştı.



Dinwiddie önceki sezon 64 maçta ortalama 20.6 sayı, 6.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları elde etmişti. Brooklyn ayrıca, NBA.com'a göre Dinwiddie sahadayken 100 posiyonda 11.5 sayı daha çok kaydediyordu.



