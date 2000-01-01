Dinwiddie hedefe ulaşamadı, GoFundMe kampanyasını sona erdirdi

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, GoFundMe kampanyasını istediği hedefe ulaşamadıktan sonra kapattı ve söz verdiği gibi hayır kurumuna bağışladı.



Dinwiddie, GoFundMe kampanyasını 24.632.630 dolarlık hedefe ulaşamadıktan sonra sona erdirdi. Bu büyük miktara ulaştığı takdirde, Dinwiddie'nin Nets ile olan anlaşması sona erdiğinde, taraftarların seçtiği bir takıma gitmesine izin verecekti.



SNY'den Ian Begley'e göre, Dinwiddie'ye yakın bir kaynak, Nets guardının kampanyanın hedefe ulaşamayacağının tamamen farkında olduğunu, bunun yerine iyi bir amaç için para toplamak için yapıldığını söyledi:



"Dinwiddie'ye yakın konuştuğum bir kişi, 'Sanırım bu hedefe hiç yaklaşmayacağını biliyor ve sadece eğleniyor. Sadece iyi bir amaç için biraz para toplamak istiyor."



Begley ayrıca, Dinwiddie'nin 2019-20 sezonunun başlangıcından önce tüm Nets sözleşmesini bir yatırım aracına dönüştürmeye çalıştıktan sonra, saha dışında yaptıkları ile ligi tekrar test etmek istemediğini de belirtti:



"Aslında bunu yapma konusunda gerçekten ciddi olsaydı, ligin bunu engellemiş olacağını biliyorum."



Hedefi oldukça uzak bir yerde kampanyayı bitiren Dinwiddie, toplanan tüm miktarı bağışlama sözünü yerine getirdi. Dinwiddie, kısa ömürlü GoFundMe kampanyası sırasında kazandığı 1.150 doları, "KOVID-19 sırasında öğretmenler ve öğrencilerin uzaktan öğrenme çabalarını destekleyen" bir kuruluş olan ReadWorks'e bağışladı.



