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Dinwiddie, bu sezon dönebileceğine inanıyor

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, bu sezon sakatlıktan döneceğini düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, bu sezon sakatlıktan döneceğini düşündüğünü söyledi.

Dinwiddie, kısmen yırtılan çapraz bağları nedeniyle bir süredir kadro dışında yer alıyor.

Lakin sakatlanmadan önce bu sezon sadece üç maçta forma giymiş olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon parkelere dönmeyi umduğunu belirtti.

Dinwiddie, Nets Daily'nin kendisinin tekrar tamamen sağlıklı olabileceğini düşündüğünü belirttiği bir tweet'e, "Evet" yanıtını verdi.

Nets guardı, bu sezon oynadığı üç maçta 6.7 sayı, 4.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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