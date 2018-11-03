Dinwiddie: "Brooklyn ile uzatma kontratı imzalamayı çok isterim"

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Brooklyn Nets forması giyen Spencer Dinwiddie, Nets ile bir uzatma kontratı imzalamayı çok istediğini söyledi.Dinwiddie, 8 Aralık tarihinde Nets ile böyle bir kontrat imzalamaya hak kazanacak.Dinwiddie'nin ifadeleri şu şekildeydi:Brooklyn'in Dinwiddie'ye en fazla teklif edebileceği kontrat, dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir anlaşma.