Dinwiddie: "Brooklyn ile uzatma kontratı imzalamayı çok isterim"

Brooklyn Nets forması giyen Spencer Dinwiddie, Nets ile bir uzatma kontratı imzalamayı çok istediğini söyledi.
Dinwiddie, 8 Aralık tarihinde Nets ile böyle bir kontrat imzalamaya hak kazanacak.
Dinwiddie'nin ifadeleri şu şekildeydi: "Bir uzatma kontratı imzalamayı çok isterdim. Burada olmayı çok isterim. Bu organizasyon bana misafirperverliği gösterdi ve bana daha önce NBA'de olmadığım gibi bir fırsat verdi, bu yüzden kesinlikle onlara borçluyum ve eğer imzalamaya karar verirlerse, ligdeki en mutlu oyunculardan biri olurdum."
Brooklyn'in Dinwiddie'ye en fazla teklif edebileceği kontrat, dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir anlaşma.