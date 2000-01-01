Dinwiddie: "Bir sonraki takımımı siz belirleyin!"

Brooklyn Nets oyuncusu Spencer Dinwiddie, hayranlara bir sonraki NBA takımını seçme fırsatı verecek bir GoFundMe sayfası oluşturdu.



Dinwiddie, GoFundMe sayfasının hedefini 24.632.600 doların biraz üzerine koydu. Dinwiddie daha sonra hayranların bu hedefe ulaşması durumunda, seçtiği bir ekiple minimum yıllık bir anlaşma imzalayacağını belirtti.



Dinwiddie'nin GoFundMe sayfasındaki ifadeleri şu şekildeydi:



"Bu GoFundMe'yi önceki tweet'lere olan bağlılığım olarak oluşturuyorum. 2625,8 BTC, kabaca 24,632,630 Amerikan dolarına eşdeğer. Hedefe ulaşırsak hayran kitlesinin bir sonraki takım kararımı belirlemesine izin vereceğim ve o takımla bir yıllık bir imzalayacağım. Hedefe ulaşmazsak, bu kampanyanın %100'ünü hayır kurumuna bağışlayacağım. Hayran etkileşimi tüm şekil ve biçimde olur, haydi biraz eğlenelim millet!"





Maç başına 20.6 sayı ve 6.8 asist ortalaması olan Dinwiddie, 2020-21 sezonu boyunca Nets ile kontrat altında. 2021-22 sezonunda da oyuncu opsiyonu bulunuyor.







