Dinwiddie: "Ben Gilbert, John veya Russ değilim..."

Washington Wizards'ın yeni point guardı Spencer Dinwiddie, DC'de geçmişteki yıldız point guardlar gibi değil, kendisi gibi oynamaya hazır olduğunu söyledi.



Dinwiddie, son yirmi yılın büyük bölümünde Russell Westbrook, John Wall ve Gilbert Arenas'ın üstlendiği Wizards point guardı rolünün bir sonraki üyesi olma hakkında şunları söyledi:



"Ben Gilbert, John veya Russ değilim. Bunların hepsi çok ilginç kişiliklere sahip adamlar. Russ, triple-double'lar açısından gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Gilbert tüm zamanların en iyi skorerlerinden biri. Belli bir süre ligdeki en iyi point guard olduğunu iddia edebileceğiniz John da var."



Dinwiddie, NBA'de henüz süperstar seviyesine ulaşmadığını rahatça itiraf ederken, Bradley Beal ile aynı takımda olma ve Wizards'ın ilerlemesine yardımcı olma şansını dört gözle beklediğini kaydetti.



"OYUN TARZIM ONLARDAN FARKLI"



28 yaşındaki oyuncu, Westbrook, Wall ve Arenas'tan farklı türde bir oyuncu olacağını açıkladı:



"Sanırım DC tarihinde Bitcoin hakkında senatörlere lobi yapan ilk point guard olacağım. Böyle tanımlayabiliriz. Ama şaka bir yana, oyun tarzımın onlardan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi, yaptıkları her şeye saygı duyuyorum ama benim kazanmak ile anılmak istiyorum ve umarım takıma bunu kazandırabilirim."



Dinwiddie, 2019-20 sezonunda 20.6 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaştıktan sonra, Brooklyn Nets formasıyla sakatlıktan ötürü geçen sezon sadece üç maçta forma giymişti. Aralık ayında sağ ön çapraz bağında kısmi bir yırtık oluşan Dinwiddie, önümüzdeki sezon başlangıç kadrosunda olmayı umduğunu sözlerine ekledi.



