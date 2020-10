Dinwiddie: "20 sayı ortalama yakalayıp unutulmuş hissetmek, ilginç"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin, Nets'in ölü sezonunun sadece Kyrie Irving ve Kevin Durant etrafında dönmesinden pek memnun olmadığı görüldü.



Dinwiddie, önceki sezon KD ve Kyrie'nin yokluğunda, Nets için yükselen yıldızlardan biriydi.



Dinwiddie, "Through the Wire" podcastinde konuk olduğu sırada şunları söyledi:



"NBA işinin bir parçası bu. 20 sayı ortalamayla oynadıktan sonra unutulmuş hissetmek, ilginç bir deneyim. Ama dört sayı ortalama yakalayıp unutulmuş hissetmekten çok daha iyidir. Bu yüzden bununla yaşayıp, içinde bulunduğum takıma elimden gelen en iyi şekilde bağlanmaya ve her geçen gün bunu çözmeye çalışmam gerek."



Dinwiddie önceki sezon maç başına ortalama 20.6 sayı ve 6.8 asistle oynamıştı.