Dinamo Zagreb, tüm antrenörleri işten çıkardı

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin durmasının ardından teknik irektörü Nenad Bjelica ve 6 yardımcısının sözleşmesini feshetti.Dinamo Zagreb, futbol liginin ertelenmesi ve gelirlerin düşmesi nedeniyle futbolcular ve teknik ekip dahil tüm kulüp çalışanlarından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken, futbolcular ve teknik ekip bunu kabul etmedi.Yaşanan gelişmelerin ardından kulüp yönetimi Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın 6 yardımcısının görevine son verirken, ülke medyasında çıkan haberlerde, Bjelica'nın görevine son verilmemesinin nedeni olarak anlaşmasındaki yüksek tazminat gösterildi.Bu arada Hırvatistan'daki vaka sayısı 551'e çıkarken, can kaybı 3 olarak açıklandı.