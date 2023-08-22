Dinamo Zagreb'den Ajax'a transfer oldu!

Ajax, Dinamo Zagreb'in Hırvat stoperi Josip Sutalo'yu 20.5 Milyon bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

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Dinamo Zagreb'den Ajax'a transfer oldu!
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22 Ağustos 2023 01:25
Hollanda ekiplerinden Ajax, Dinamo Zagreb'in Hırvat stoperi Josip Sutalo'yu kadrosuna kattı.

Hollanda devi, 23 yaşındaki futbolcu için 20.5 milyon euro+3 milyon euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.

Sutalo ise Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Josip Sutalo altyapısından çıktığı Dinamo Zagreb ile toplam 88 maçta 7 gol 4 asist kaydetti.
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