Dinamo Zagreb'den Ajax'a transfer oldu!

Hollanda ekiplerinden Ajax, Dinamo Zagreb'in Hırvat stoperi Josip Sutalo'yu kadrosuna kattı.



Hollanda devi, 23 yaşındaki futbolcu için 20.5 milyon euro+3 milyon euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.



Sutalo ise Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.



Josip Sutalo altyapısından çıktığı Dinamo Zagreb ile toplam 88 maçta 7 gol 4 asist kaydetti.