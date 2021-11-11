Dinamo Moskova'dan Pelkas hamlesi!

Rus ekibi Dinamo Moskova, Fenerbahçe'ye ocak ayında 8 milyon euro teklif sunmaya hazırlanıyor.



Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşayan ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Pelkas'a Rus kancası var.



Dinamo Moskova'nın Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ve ara transfer dönemi için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Rus basınına göre Dinamo Moskova, Pelkas için 8 milyon euroluk teklifini ocak ayında Fenerbahçe ye sunacak.





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