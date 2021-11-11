Dinamo Moskova'dan Pelkas hamlesi!

Rus kulübü Dinamo Moskova, Fenerbahçe de Vitor Pereira ile sorunlar yaşayan Yunan yıldız Pelkas için transfer düğmesine bastı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dinamo Moskova'dan Pelkas hamlesi!
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11 Kasım 2021 10:46
Rus ekibi Dinamo Moskova, Fenerbahçe'ye ocak ayında 8 milyon euro teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile sorunlar yaşayan ve devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilen Pelkas'a Rus kancası var.

Dinamo Moskova'nın Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçtiği ve ara transfer dönemi için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Rus basınına göre Dinamo Moskova, Pelkas için 8 milyon euroluk teklifini ocak ayında Fenerbahçe ye sunacak.


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