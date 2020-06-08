Dinamo Kiev'den Erol Bulut için 'Fatih Terim'li açıklama

Sportif Direktörü, teknik direktör adayları arasında'un yer almadığını söyledi.Erol Bulut ile görüşmediklerini kaydeden yönetici, "Ben yönetime oyuncu öneriyorum, Türkiye'den de oluyor, başka ülkelerden de ama teknik direktör hiç önermedim." ifadelerini kullandı.Alanyaspor ile sözleşmesinin sonuna gelen, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.