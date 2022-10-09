Dinamo Kiev maçında saldırı uyarısı! Maç yarıda kaldı...

Dinamo Kiev'in Rukh Lviv ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.



Ukrayna Ligi 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Dinamo Kiev ile Rukh Lviv maçı 80. dakikada durdu. Yapılan uyarıda hava saldırısı yapılacağı gerekçesiyle oyuncular ve görevliler sığınaklara gitti.



Mücadelede Dinamo Kiev'in Buyalskiy'in golleriye 2-0 üstünlüğü vardı. Karşılaşmanın ne zaman devam edeceğiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.





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