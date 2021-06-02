Dinamo Kiev, Lucescu'nin sözleşmesini uzattı

Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dinamo Kiev, Lucescu'nin sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2021 16:58
Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Dinamo Kiev Kulübü, 75 yaşındaki Lucescu ile Temmuz 2023'e kadar yeni mukavele yapıldığını duyurdu.

Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Lucescu, takımıyla geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Shakhtar Donetsk, Zenit, Rapid Bükreş, Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, Galatasaray'ı 2000-2002, Beşiktaş'ı 2002-2004, A Milli Takımı ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.