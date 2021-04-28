Dinamo Kiev'in Marcao ısrarı

Galatasaray'da yeni sezondaki geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Marcao için Dinamo Kiev'in ısrarcı olduğu kaydedildi.

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Dinamo Kiev'in Marcao ısrarı
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28 Nisan 2021 11:13
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Marcao'nun Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'le görüşmeye başladığı iddia edilmeye başlandı.

Marcao, Galatasaray'dan 950 bin Euro'luk maaşının 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince görüşmeler dondurulmuştu. Brezilyalı futbolcunun, istediği şartları karşılayamayan Galatasaray'ın gelecek sezon sonunda bedelsiz gitmesini engellemek için Dinamo Kiev'le masaya oturmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ukrayna'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan Mircea Lucescu sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti.

Geçen sezon Roma'nın 13+2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.



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