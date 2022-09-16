Dinamo Kiev, Fenerbahçeli yıldıza talip oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev, milli futbolcu Serdar Dursun'a talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Dinamo Kiev, Fenerbahçeli yıldıza talip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2022 14:20
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'den bir oyuncuya talip oldu.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; Dinamo Kiev, Fenerbahçe'deki geniş forvet rotasyonunda yerini kaybeden Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Kiev ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu ancak Serdar Dursun'un Ukrayna'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı ve Kiev ekibine katılmasının düşük bir ihtimal olduğuna yer verildi.

Fenerbahçe ile bu sezon 10 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ