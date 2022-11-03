Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle (Exxen maç link)

Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN



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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.

Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ile İrfancan Eğribayat maç kadrosunda yer almıyor.

Dinamo Kiev'de Boyko, sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için kadroda olmayacak.

Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Lincoln, İrfan Can, Batshuayi, Valencia

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