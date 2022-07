Dinamo Kiev Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Kiev maçı izle

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile Fenerbahçe Polonya'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Bu maçın tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklama yaptı. Portekizli teknik adam, transferi gündemde olan Kim Min Jae için gelen soruya, "Benim için sürpriz oldu. Maçtan 3 gün önce öğrendim. Fenerbahçe bir şey yapamıyor, ilgilenen kulüp çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Takımda başka kaliteli oyuncular da var ama Kim'in özellikleri inkar edilemez" ifadelerini kullandı. Güney Koreli savunma oyuncusunun adı Rennes ve Napoli ile geçiyor.Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Pelkas, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, Rossi, İrfan Can, King, Valencia,Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geliyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin çok iyi bir takıma sahip olduğunu söyledi. Maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Lucescu, Ukraynalı birçok insanın Polonya'da olması sebebiyle maçı oynamak için burayı seçtiklerini belirtti. Jorge Jesus'un çok iyi bir teknik adam olduğunu vurgulayan Lucescu, "Kendisini iyi tanıyorum, onun da beni bildiğini biliyorum. Fenerbahçe çok iyi takım. Önemli futbolcuları var. İyi transferler yaptılar, bizim de iyi bir takımımız var. Ukrayna'da olanları unutup sahaya odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Lucescu, uzun yıllar Türkiye'de çalıştığının hatırlatılması üzerine ise "Benim isteklerimin bir önemi yok. Maça odaklanacağım. Kiev ile kazanmaya odaklıyım. Türkiye'de uzun yıllar çalıştım. Oradaki insanlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Oraya gideceğim için heyecanlıyım." şeklinde sözlerini tamamladı.Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de iki isim de ilki yaşayacak. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı Willian Arao ve Joshua King, ilk kez sarı-lacivertli formayı Dinamo Kiev maçında giyecek. Fenerbahçe'de kamp döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan İsmail Yüksek de ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Kurada Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli, güçlü bir takım çıktı. Ben onları iyi tanıyorum, geçen sene onlara karşı oynadım. Zor anlar olacaktır ama biz iyi çalıştık. Onların kalitesine sahada cevap vermek istiyoruz. Rakibin oyuncularının Yüzde 80'i Ukrayna Milli Takımı'nın oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip, kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Rakibimiz Dinamo Kiev'in 4-5 yıldır birlikte oynadığını biliyoruz." dedi. Ukrayna'daki durum sorulan tecrübeli teknik adam, "Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım maçta sporun dışında olaylar yaşanmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyoruz, acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu. Lucescu'yu iyi tanıdığını belirten Portekizli hoca, "Lucescu, yabancı teknik direktörler arasında bir sembol. Futbol adına çok bilgili. Gittiği her takımda kalitesini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık, dolayısıyla bizim hakkımızda fikirleri vardır." değerlendirmesini yaptı. Dinamo Kiev'le geçen sezon da karşılaştığı hatırlatılan Jesus, "O maça dair her şeyi hatırlıyorum. O maça ait her şeyi hala saklıyoruz. Bizim için çok sürpriz bir şey olacağını sanmıyorum. Lucescu'ya çok büyük saygı duyuyorum, iyi bir arkadaşlığımız var. Umarım yine kazanan ben olurum" diye konuştu. Son olarak Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Jorge Jesus, "Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama iki takım arasında bir denge var diye düşünüyorum. İlk resmi maçı oynayacağız, Fenerbahçe uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'nde yok ve birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı ama biz istekli ve kararlılığımızı gösterirsek, iyi organize olursak onları şaşırtabiliriz." ifadelerini kullandı.