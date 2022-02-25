Dinamo Kiev'den Lucescu'ya: 'Hocam şehirden ayrıl'

Mircea Lucescu, kulübü Dinamo Kiev'in tavsiyesiyle Ukrayna'dan ayrılarak Romanya'ya gitti.



Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun verdiği habere göre ise Dinamo Kiev yönetimi, Lucescu'ya Kiev'den ayrılmasını tavsiye etti. Lucescu da bu görüşmenin ardından özel aracıyla Kiev'den ayrılma kararı aldı.



Türk Milli Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, daha önce yaptığı açıklamalarda "Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'teki karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım. Bunu asla yapmam. Ben ayrılırsam insanlara kötü örnek olurum. Onları korkuya ve paniğe sevk ederim. Umalım da durum çok kötüye gitmesin" demişti.









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