Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'ye gönderme

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Georgiy Buschan'ın bir fotoğrafı paylaşılarak "Kanaryalar için bir kabus" ifadesi kullanıldı.
28 yaşındaki Georgiy Buschan, Dinamo Kiev'in 2-1'lik galibiyetinde birisi penaltı olmak üzere kalesine gelen 7 şutun 6'sını kurtararak büyük rol oynamıştı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Georgiy Buschan'ın bir fotoğrafı paylaşılarak "Kanaryalar için bir kabus" ifadesi kullanıldı.
28 yaşındaki Georgiy Buschan, Dinamo Kiev'in 2-1'lik galibiyetinde birisi penaltı olmak üzere kalesine gelen 7 şutun 6'sını kurtararak büyük rol oynamıştı.
👻 pic.twitter.com/PvriL3FyCV
— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 28, 2022
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ