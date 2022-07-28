Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'ye gönderme

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyerek üst tura yükselmeyi başaran Dinamo Kiev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'ye gönderme
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28 Temmuz 2022 12:41
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'ın rövanşında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Georgiy Buschan'ın bir fotoğrafı paylaşılarak "Kanaryalar için bir kabus" ifadesi kullanıldı.

28 yaşındaki Georgiy Buschan, Dinamo Kiev'in 2-1'lik galibiyetinde birisi penaltı olmak üzere kalesine gelen 7 şutun 6'sını kurtararak büyük rol oynamıştı.

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