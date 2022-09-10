Dinamo Kiev, 29 dakika 38 saniye çaldı!

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-1 mağlup ettiği Dinamo Kiev'in oyundan çalma numaraları Avrupa basınında da yer buldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dinamo Kiev, 29 dakika 38 saniye çaldı!
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10 Eylül 2022 12:47
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u bile isyan ettiren Dinamo Kiev'in oyundan çalma numaraları Avrupa basınında da yer buldu.

Dinamo Kiev'li oyuncuların oyunu durdurma süresinin 29 dakika 38 saniye olduğu hesaplandı.

The Athletic; Kievli oyuncuların karşılaşmadan çaldıkları zamanın neredeyse yarım saat olduğunu duyurdu. 

 
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