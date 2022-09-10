Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u bile isyan ettiren Dinamo Kiev'in oyundan çalma numaraları Avrupa basınında da yer buldu.
Dinamo Kiev'li oyuncuların oyunu durdurma süresinin 29 dakika 38 saniye olduğu hesaplandı.
The Athletic; Kievli oyuncuların karşılaşmadan çaldıkları zamanın neredeyse yarım saat olduğunu duyurdu.
Dinamo Kiev'li oyuncuların oyunu durdurma süresinin 29 dakika 38 saniye olduğu hesaplandı.
The Athletic; Kievli oyuncuların karşılaşmadan çaldıkları zamanın neredeyse yarım saat olduğunu duyurdu.