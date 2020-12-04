Dinamo Bükreş'i bir Türk kurtaracak!

Dinamo Bükreş, pandemi nedeniyle yaşadığı büyük ekonomik krizi bir Türk yatırımcıyla atlatmak üzere olduğunu açıkladı.



Romanya'dan Gazeta'nın haberine göre; Dinamo Bükreş'te teknik direktör Cosmin Contra'nın ardından futbolcular Borja Valle ve Isma Lopez, aylardır maaşları ödenmediği için sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiler. Tüm yabancı oyuncuların kulübe ihtar gönderdiği ve kısa süre içerisinde ayrılacakları bilgisi verildi.



Gelişmeleri doğrulayan Dinamo Bükreş Pazarlama Direktörü Radu Birlica, "Dinamo Bükreş için şu an ülke dışındayım ve Türk bir partner ile sponsorluk anlaşmasına çok yaklaştık. Kendileri Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe'ye de sponsor. Tekstil sektöründe çok bilinen bir markaya sahip." açıklamasını yaptı.



Birlica, "Kendisiyle kişisel olarak ilişkim vardır. Onu ikna ettim. Başlangıçtaki durumu ve şu an içinde bulunduğumuz durumu tüm samimiyetimle anlattım. Dinamo Bükreş markasına sahip olacağını anlattım. Müzemizdeki kupaları ona söyledim. Hem pozitif, hem de negatif durumları söyledim. Bu şartlar altında Dinamo Bükreş'e çok büyük bir parayla destek olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



1948'de kurulan ve 16 takımlı Romanya Liga 1'de 14. sırada olan Dinamo Bükreş, tarihinde 18 lig şampiyonluğu ve 13 kupa şampiyonluğu yaşadı. (Fotoğraf: fcdinamo.ro/)



