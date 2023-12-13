Dimtris Itoudis takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe Beko'da son oynanan ve kaybedilen Anadolu Efes maçının ardından eleştiri oklarını üstüne toplayan Dimtris Itoudis için flaş bir iddia ortaya atıldı.



SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Yunan başantrenör Dimtris Itoudis ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



2022 yılında takımın başına getirilen Dimtris Itoudis, Fenerbahçe Beko ile 2022 yılında play-off oynadı ve Olympiakos'a 3-2 elendi.



Fenerbahçe Beko'nun 1 numaralı hedefi Saras Jasikevicius, diğer isim ise Andrea Trinchieri.





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