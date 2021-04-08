Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas için Rusya'dan teklif geldi. Emre Belözoğlu'nun çok güvendiği Pelkas'ın 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklife satılmasına sıcak bakılmıyor. Bir dönem Gökdeniz Karadeniz'in de formasını giydiği Rubin Kazan, Pelkas teklifini yükseltti.



Rus ekibi Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin kapısını Pelkas için bir kez dahz a çaldı! Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansa taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ayrıntıları...



Rubin Kazan, Pelkas için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. 15 milyon Euro'da direten Fenerli kurmaylar "Sezon sonu görüşelim..." dedi.



Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.



Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.



HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK!



Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim Pelkas'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor. Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolcularıyla motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında Yeni Malatya'yı sahalarnıda 3-0 yenildiklerini oyuncularına aktaran Belözoğlu, "Bu maçın rövanşını alacağız. Şampiyonluk yarışı bizim için hatayı kaldırmaz. Her maçtan 3 puan çıkarmalıyız...



'Taraftarımızı umutlandırdık. Heveslerini yarıda bırakmayalım" dedi. Futbolcuların da Emre Belözoğlu'na Yeni Malatyaspor maçı için galibiyet sözü verdiği öğrenildi.



