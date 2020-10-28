Dimitris Pelkas, Yunanistan'da manşet oldu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, kısa sürede sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olmayı başardı.



Erol Bulut'un transferini bizzat istediği bilinen Pelkas, hocasının yüzünü kara çıkartmayarak Göztepe maçında golle buluştu ve Trabzonspor derbisinde attığı kilit pasla gole büyük katkı sağladı.



"ONA BAYILIYORLAR"

Yunan basını Pelkas için yayınladığı haberde Türk futbolseverlerin kendisini oldukça beğendiğini yazarken, "Ona bayılıyorlar" başlığını attı.



"ÖVGÜ DOLU YORUMLAR VAR"

Haberin detaylarında Pelkas'ın performansının Fenerbahçeli taraftarlarca oldukça beğendiği kaydedilirken, sosyal medyada da Yunan futbolcu için olumlu yazılar yazıldığı aktarıldı.



