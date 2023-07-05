Dimitris Pelkas yeniden Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın...

, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas yeniden Süper Lig'e dönüyor
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05 Temmuz 2023 16:08
Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas, sezonu tamamlamasının ardından sarı - lacivertlilerle olan sözleşmesinin de sonuna geldi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; bonservisini eline alan Yunan yıldızın adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Demir Grup Sivasspor'un Yunan oyuncu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi...

2 GOL 1 ASİST

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor da dahil olmak üzere bir çok kulübün transfer listesinde olan Pelkas, Hull City'de geçen sezon çıktığı 26 resmi maçta, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. 

 
 

 

 

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