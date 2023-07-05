Dimitris Pelkas yeniden Süper Lig'e dönüyor

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas, sezonu tamamlamasının ardından sarı - lacivertlilerle olan sözleşmesinin de sonuna geldi.beIN Sports'ta yer alan habere göre; bonservisini eline alan Yunan yıldızın adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Demir Grup Sivasspor'un Yunan oyuncu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi...Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor da dahil olmak üzere bir çok kulübün transfer listesinde olan Pelkas, Hull City'de geçen sezon çıktığı 26 resmi maçta, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.