Dimitris Pelkas yeniden Süper Lig'e dönüyor

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas, sezonu tamamlamasının ardından sarı - lacivertlilerle olan sözleşmesinin de sonuna geldi.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; bonservisini eline alan Yunan yıldızın adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Demir Grup Sivasspor'un Yunan oyuncu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi...
2 GOL 1 ASİST
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor da dahil olmak üzere bir çok kulübün transfer listesinde olan Pelkas, Hull City'de geçen sezon çıktığı 26 resmi maçta, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; bonservisini eline alan Yunan yıldızın adı birçok kulüple anılırken, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'i getiren Demir Grup Sivasspor'un Yunan oyuncu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi...
2 GOL 1 ASİST
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor da dahil olmak üzere bir çok kulübün transfer listesinde olan Pelkas, Hull City'de geçen sezon çıktığı 26 resmi maçta, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.