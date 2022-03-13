Dimitris Pelkas: "Üç puandan ötürü çok mutluyuz"

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas: 'Üç puandan ötürü çok mutluyuz'
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13 Mart 2022 23:11
Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Pelkas "3 puandan ötürü çok mutluyuz." dedi.

Açıklamalarına devam eden sarı-lacivertli futbolcu "Zor bir maçtı. Alanyaspor ikinci yarıda 2 kere gelip 2 gol attı. Durum bizim için zorlaştı ama bunun üstesinden geldik. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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