Dimitris Pelkas: 'Üç puandan ötürü çok mutluyuz'

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Pelkas "3 puandan ötürü çok mutluyuz." dedi.



Açıklamalarına devam eden sarı-lacivertli futbolcu "Zor bir maçtı. Alanyaspor ikinci yarıda 2 kere gelip 2 gol attı. Durum bizim için zorlaştı ama bunun üstesinden geldik. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





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