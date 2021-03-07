Dimitris Pelkas, orijinal yerine geçiyor!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Mesut Özil'in yokluğunda forvet arkasına geçecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dimitris Pelkas, orijinal yerine geçiyor!
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07 Mart 2021 13:12
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Konyaspor maçıyla birlikte orijinal mevkisine dönüyor.

Yunan yıldız, Mesut Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek.

Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın Konya'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor.

27 yaşındaki oyuncu, ligde 5 gol ve 6 asist ile takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.



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