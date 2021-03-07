Dimitris Pelkas, orijinal yerine geçiyor!

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Konyaspor maçıyla birlikte orijinal mevkisine dönüyor.
Yunan yıldız, Mesut Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek.
Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın Konya'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor.
27 yaşındaki oyuncu, ligde 5 gol ve 6 asist ile takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.
Yunan yıldız, Mesut Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek.
Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın Konya'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor.
27 yaşındaki oyuncu, ligde 5 gol ve 6 asist ile takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.