Yunan ekibi PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve bu sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı...Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan oyuncu, Hull City'den resmen ayrıldı. Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu takım olan PAOK, oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak için teklif yaptı.Yunan oyuncu, 5 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık bir sözleşemeye imza atmıştı.Sarı lacivertli kulübün sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor. Dolayısı Yunan oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek ve Pelkas serbest statüde olan bir oyuncu olacak.Hull City'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, bu sezon 26 maçta takımına 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.Yunun futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 67 resmi maçta 13 gol atıp 8 de asist yapmıştı.