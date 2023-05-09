Dimitris Pelkas, Hull City'den ayrıldı! Sürpriz teklif...

Dimitris Pelkas, Hull City'den resmen ayrıldı. Yunan futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olduğu takım olan PAOK, oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak için teklif yaptı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dimitris Pelkas, Hull City'den ayrıldı! Sürpriz teklif...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 15:58
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 15:59
Yunan ekibi PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve bu sezonun başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı...

PAOK'TAN TRANSFER TEKLİFİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yunan oyuncu, Hull City'den resmen ayrıldı. Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu takım olan PAOK, oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak için teklif yaptı.

FENERBAHÇE OPSİYONU KULLANACAK MI?

Yunan oyuncu, 5 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık bir sözleşemeye imza atmıştı.

Sarı lacivertli kulübün sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor. Dolayısı Yunan oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek ve Pelkas serbest statüde olan bir oyuncu olacak.

HULL CITY'DE NE YAPTI?

Hull City'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, bu sezon 26 maçta takımına 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Yunun futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 67 resmi maçta 13 gol atıp 8 de asist yapmıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery