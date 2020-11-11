Dimitris Pelkas: 'Bir yenilgiye takılıp kalmayız'

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak hazırlık maçı ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Moldova ve Slovenya maçları için Yunanistan Milli Takımı'na çağırılan Dimitris Pelkas, ülke basınına konuştu.



Pelkas, Konya maçında golünün iptal edilmesine çok üzüldüğünü belirterek, "Futbolda bu tarz olaylar ve yenilgiler var. Takım olarak dersler çıkaracağız. Lig uzun bir maraton. Önemli olan ayağa kalkıp, hedefe doğru emin adımlarla yürümek. Bir yenilgiye takılıp kalacak değiliz" dedi.







