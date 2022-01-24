Dimitris Pelkas'a Ukrayna'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'a Zorya Luhansk talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas'a Ukrayna'dan talip çıktı!
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24 Ocak 2022 11:59
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Dimitris Pelkas'a talip çıktı.

Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin daha önce Allahyar Sayyadmanesh'i kiraladığı Zorya Luhansk, Pelkas için harekete geçti. 28 yaşındaki Yunan oyuncu ile ilgilenen birçok kulüpten birinin Zorya olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin olacağı kaydedildi.

Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da söylentilerde adı geçse de bu yönde bir girişim olmadığı da belirtildi.

BU SEZON 20 MAÇTA 1 GOL

Fenerbahçe'nin PAOK'tan 2.2 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay ile Ekim 2020'de transfer ettiği Pelkas, bu sezon 20 maçta 1 gole imza atabildi.

Pelkas, geçen sezon ise 42 resmi maçta 10 gol ve 8 asistle sarı lacivertlilerin öne çıkan isimlerinden olmuştu. 

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