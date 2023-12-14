Dimitris Itoudis'ten Fenerbahçe'ye veda

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Yunan başantrenör Dimitris Itoudis, sosyal medyadan kulübe veda etti.



İşte Itoudis'in açıklaması;



'DOLU DOLU BİR BUÇUK YIL OLDU'



"İstanbul'da değerli anılarla dolu bir buçuk yıllık dolu dolu bir görev süresinin ardından, Fenerbahçe Ailesi ile olan yolculuğumun sona erdiğini öğrendim. Birlikte geçirdiğimiz süreye önemli zaferler damgasını vurdu ve ilk sezonumuzda EuroLeague'de Final Four'a ulaşmamıza sadece saniyeler kalmıştı.



'FINAL-FOUR'DA OLACAKLARINA İNANIYORUM'



Yolculuğumuzu farklı şekilde yönlendirebilecek zorluklarla, anlarla da karşılaştık. Ancak, taraftarlarımızı temin ederim ki o zamanlarda kararlılığımız asla sarsılmadı; çoğu zaman tüm zorluklara rağmen yorulmadan mücadele ettik. Ben eleştiri yapıp takımdan ümidini kesen biri değilim. Bu yıl kurduğumuz takıma ve çalıştırdığım oyunculara inanmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Onlarla gurur duyuyorum ve benim yokluğumda bile Final-Four'da olacaklarına inanıyorum çünkü bunu gerçekten hak ediyorlar.



Sayısız saatler süren sıkı çalışmaları ve sarsılmaz destekleriyle çok önemli bir rol oynayan özverili personelime en derin şükranlarımı sunuyorum.



'TEKRAR GÖRÜŞÜNCEYE DEK...'



Son olarak ve en önemlisi, en büyük teşekkürlerimi Fenerbahçe taraftarlarına sunuyorum. Görev yaptığım süre boyunca gösterdiğiniz sıcak karşılama ve sonsuz sevginiz paha biçilemezdi. Bu yıl birlikte, muhteşem desteğinizin ve yarattığımız ruhun bir kanıtı olarak namağlup kalan zaptedilemez bir arena oluşturduk.



Veda ederken, Fenerbahçe ruhunu yanımda taşıyor ve gelecekteki çalışmalarınızda hepinize bol şans diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar, görüşmek üzere."





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