Dimitris Itoudis: 'Taraftarlar bize inanıyor'

Kendileri açısından öğrenecekleri şeyler olduğunu belirten Yunan başantrenör, "Bir şeyler öğreneceğiz bu yaşananlardan. Çok çok özel seriydi. Taraftarlar memnundur böyle bir seri izlemiş olmaktan. İki tarafı da tebrik ediyorum." sözlerini sarf etti.



"TARAFTARLAR BİZE İNANIYOR"

Final Four'a kalamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Itoudis, "Hayal kırıklığına uğradık. Final Four'a ulaşamadık. Takım ve teknik heyet olarak yeni bir ekip var. Takım olarak büyüdük. Mücadele edebileceğimizi kanıtladık. Olympiakos, 3 yıldır beraber oynayan bir takım. Bu maçta daha agresif oynadılar. Bugün 29-31'de momentumu ele geçirmiştik, ardından 4 dakika boyunca kaybettik. Orada 15-0'lık bir seriyle ilk yarı bitti. Elimizden geleni yaptık ama farkı indiremedik. Olympiakos bugün kazandı ama seri birçok noktada dengedeydi. Takım olarak büyüdük, olgunlaştık. Temelimiz var üzerinden çalışabileceğimiz. Buradan iyi bir şeyler ortaya çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.



Taraftarların kendilerine olan inancına değinen tecrübeli başantrenör, "Taraftarlar bize inanıyorlar, kurduğumuz sisteme destek veriyorlar. Final Four'a kalamadığımız için üzgünüz. İyi bir temel kurduğumuzu kanıtladık bence." diyerek sözlerini noktaladı.





Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından takımın THY Euroleague'e veda etmesini değerlendirdi.Olympiakos'un galibiyeti hak ettiğini söyleyen Itoudis,dedi.