Dimitris Itoudis: ''Sonucu detaylar ve kararlar belirledi''

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Partizan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Itoudis, "Herkes 4 oyuncumuz eksik diyor ama aslında 5 oyuncumuz eksik. Metecan uzun zamandır sakat olduğu için onu unutabiliyoruz. Çok kararlı bir şekilde geldik ve bütün bu zorlukların üstesinden gelebilecek şekilde çalıştık. Bunun için buradaydık. Planımız çok netti. İlk yarıda kontrol genel anlamda bizdeydi ama Partizan'ın reaksiyon göstereceğini bekliyorduk ve bunun için atak etmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda çok fazla top kaybı yaptık ve sonuçta bu maçı tek başımıza oynamadık.'' dedi.



Itoudis sözlerini, ''Çok büyük bir rakibe karşı oynadık. Bu zihin ve oyun şekliyle devam edersek ilerisinin çok iyi olacağına inanıyorum. Herkes çok üzüldü. Sonucu detaylar ve kararlar belirliyor. Çok savaşan bir takım vardı, o yüzden gurur duyuyorum. Gururla Fenerbahçe forması için savaşmaya devam edeceğiz." şeklinde sonlandırdı.





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