Dimitris Itoudis: 'Şimdi hedefimiz şampiyon olmak'

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Beko'yu eleyerek Dörtlü Final'e kalan oyuncularıyla gurur duyduğunu ve şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.



Itoudis, çok mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu dönemlerden geçtik. Böyle bir takıma karşı büyük bir başarı kazandık. İki taraf da zorlu dönemlerden geçti. İki kere gururluyum çünkü altıncı kez Dörtlü Final'e kalıyoruz ve takımım gerçekten takım gibi oynamayı anladığı için daha da gururluyum."



Maçın başında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Itoudis, "Kim olduğumuzu hatırlayıp mücadeleye devam ettik. Daha sonraki çeyreklerde daha baskın oynadık. Atışlarda çok iyiydik. Iffe Lundberg'in bu seviyede ilk tecrübesiydi. Will Clyburn de çok iyiydi. Takımda çok fazla varyasyonlarımız vardı. Yönetim ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Şimdi hem vücut hem de zihin olarak sağlıklı kalmalıyız. İyi mücadele, sadece iyi oynamak değil. İlk hedefimiz ilk sekize girmek ve ev sahibi avantajını almaktı. Sonra Dörtlü Final'e kalmaktı. Artık sonraki hedefimiz de şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.



