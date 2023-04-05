Dimitris Itoudis: 'Sezonun en iyi maçlarından biri olacak'

THY Avrupa Ligi 33. hafta maçında perşembe günü Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive olduklarını belirtti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda, Başantrenör Dimitris Itoudis, THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes maçına ilişkin görüşlerine yer verildi.



Başantrenör Itoudis, maçın önemine dikkati çekerek, "Her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Salonumuzun tamamen dolu olmasını ve taraftarlarımızın oyuncularımıza destek vermelerini bekliyoruz. Takım olarak bu sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive, kararlı ve istekliyiz." değerlendirmesinde bulundu.





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