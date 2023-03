Dimitris Itoudis: 'Her gün böyle oynayamayız'

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Dimitris Itoudis, THY Euroleague'de Virtus Bologna karşısında alınan 104-72'lik galibiyet sonrası konuştu.



Kendileri açısından çok iyi bir maç olduğunu söyleyen Itoudis, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir atmosfer vardı. İyi çalışıyoruz son dönemde. Odaklanmış durumdayız. Sağlıklıyız. Bazı hazır şutları da isabete çevirmeye başladık. Bologna harika bir takım. İnanılmaz bir savunma yaptık. Bologna'ya sezonun kalanında başarılar diliyorum. " dedi.



Özel bir akşamı geride bıraktıklarını söyleyen Itoudis, "Oyuncularım çok tecrübeli, onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Belirli rollerimiz var, herkes bunları uygulamalı, rolünü bilerek sahada olmalı. Çok çalışmaya devam etmeliyiz. Israrcı olmalıyız. Bugün mükemmeldik. Her gün böyle olmaz ama inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Herkes birbiri için oynamalı. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Maalesef üzücü haberler alıyoruz ama profesyonel olarak işimizi büyük motivasyonla yapıyoruz. Çok acı çeken insan var, acıların dinmesini, yaralıların bir an önce iyileşmesini diliyorum. Fenerbahçe Kulübüne de Yunan ve Türk dostluğuyla ilgili sözleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada kendimi evimde hissediyorum. Deprem ve tren kazası nedeniyle inanılmaz üzgünüm. Bugün salonda ise çok iyi bir atmosfer vardı. Maça gerçek kimliğimizle girdik, ilk maçı orada kaybetmiştik. Topu çok iyi paylaştık, dış atışlarda iyiydik. İdmandaki çalışmalar her zaman maça yansır, birlikte sağlıklı idman yapmamız önemliydi." ifadelerini kullandı.



