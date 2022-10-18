Dimitris Itoudis: 'Galibiyeti kolay gösterdik'

THY Euroleague'in 3. haftasında evinde ASVEL'i 84-63 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis ve oyunculardan Nick Calathes ile Johnathan Motley, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



ITOUDIS: "KOLAY GÖSTERDİK"



Galibiyetin kolay olmadığını söyleyen Itoudis, " "Takımımı kutluyorum. Çok kolaymış gibi gösterdiler ama öyle değildi. ASVEL atletik bir takım ama 63 sayı üretmelerine izin verdik. Nando de Colo'yu durdurduk. Hücumlarımızı düzelttik. Çift maç haftasında herkesten faydalanmış olduk. Momentum ve atmosfer çok önemli. Fenerbahçe taraftarı her yerde. Tırmanacağımız çok yüksek bir dağ var. Yukarısı çok sisli. Neler olacağını bilmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. " dedi.



CALATHES: "TAKIM GÖRÜNTÜSÜ VERİYORUZ"



İyi savunma yaptıklarını söyleyen Yunan oyun kurucu Nick Calathes ise "Önceliğimiz savunmaydı. Rakibi 63 sayıda tuttuk sadece. Herkes sorumluluk aldı ve kazandık. Çok yetenekli birçok oyuncumuz var ve tam olarak bir 'takım' görüntüsü veriyoruz." ifadelerini kullandı.



MOTLEY: "AKILLI OYNADIK"



Rakibin istemediği şekilde oynadıklarını söyleyen ABD'li uzun Johnathan Motley, "Rakibimizin çok da istemeyeceği şeyleri yaparak akıllıca davrandık. Gelişime devam etmek istiyoruz. Takımdaki herkes birbirinin ne kadar iyi oyuncular olduğunu biliyor. Herkes kazanmaya odaklandığında işler kolaylaşıyor. Valencia maçında da savunmaya ve ribauntlara odaklanacağız." dedi.



T.J PARKER: "BEKLEDİĞİMİZ GİBİYDİ"



ASVEL Başantrenörü Terence Jonathan Parker ise "Beklediğimiz gibiydi. Hücum ve savunmada daha disiplinli olmamız gerekirdi. Daha iyi savunma ve hücumla oynamamız gerekiyordu." görüşünü paylaştı.

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