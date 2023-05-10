Dimitris Itoudis: 'Bizim için çok özel bir seri oldu'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından takımın THY Euroleague'e veda etmesini değerlendirdi.
Olympiakos'un galibiyeti hak ettiğini söyleyen Itoudis, "Olympiakos'u tebrik ediyorum, ilk olarak. Hak ettiler. İyi şanslar diliyorum onlara. Daha iyi oynadılar bugün. Bizi oyun planımızdan uzaklaştırdılar. Kazanmayı hak ettiler. Bizim için güzel bir maceraydı. İnişler çıkışlar oldu." dedi.
Olympiakos'un galibiyeti hak ettiğini söyleyen Itoudis, "Olympiakos'u tebrik ediyorum, ilk olarak. Hak ettiler. İyi şanslar diliyorum onlara. Daha iyi oynadılar bugün. Bizi oyun planımızdan uzaklaştırdılar. Kazanmayı hak ettiler. Bizim için güzel bir maceraydı. İnişler çıkışlar oldu." dedi.
Kendileri açısından öğrenecekleri şeyler olduğunu belirten Yunan başantrenör, "Bir şeyler öğreneceğiz bu yaşananlardan. Çok çok özel seriydi. Taraftarlar memnundur böyle bir seri izlemiş olmaktan. İki tarafı da tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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