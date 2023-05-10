Dimitris Itoudis: 'Bizim için çok özel bir seri oldu'

Kendileri açısından öğrenecekleri şeyler olduğunu belirten Yunan başantrenör, "Bir şeyler öğreneceğiz bu yaşananlardan. Çok çok özel seriydi. Taraftarlar memnundur böyle bir seri izlemiş olmaktan. İki tarafı da tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'a karşı alınan 84-72'lik mağlubiyetin ardından takımın THY Euroleague'e veda etmesini değerlendirdi.Olympiakos'un galibiyeti hak ettiğini söyleyen Itoudis,dedi.