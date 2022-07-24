Dimitrios Pelkas yol ayrımında

28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusuSarı-lacivertli ekip ile yol ayrımına geldi. Teknik direktöriçin Pelkas'a fazla şans vermeyi düşünmediği ifade edildi.Dimitris Pelkas da forma giyebileceği bir takıma gitmek için menajeriyleDaha önce adı İtalyan ekipleri ve Hull City ile anılan Yunan oyuncunun, makul bir teklif alması halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi.2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye PAOK'tan transfer olan Dimitrios Pelkas, Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol 7 asistlik performans sergiledi.