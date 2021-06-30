Dimitrios Pelkas: "Fenerbahçe'de mutluyum"

Fenerbahçe forması altında tek sezonluk performansı ile fark yaratan Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu. Rus ekibi Rubin Kazan, 6 milyon Euro teklif ederken Fenerbahçe'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dimitrios Pelkas: 'Fenerbahçe'de mutluyum'
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30 Haziran 2021 10:54
Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekiplerinden PAOK'tan transfer edilen Dimitrios Pelkas, tek sezonda gösterdiği performans ile fark yaratmıştı.

27 yaşındaki yıldız, çıktığı 42 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de gol pası verip, orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Pelkas'ın bu futbolu, Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Yunan futbolcu için ilk ciddi teklif Rubin Kazan'dan geldi.

Rus temsilcisi, Pelkas'ın bonservisi için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

'Fenerbahçe'de mutluyum'

Öte yandan Lyon, Leverkusen, Valencia ve Norwich City gibi kulüplerin de yıldız oyuncuya talip oldukları belirtilirken Pelkas, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de oynamaktan çok mutluyum. Bu forma ile hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.


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