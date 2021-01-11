Dimitrios Pelkas!

Erzurum deplasmanları genelde sıkıntılıdır ama bu defa öyle olmadı. Maç 6 dk. içinde 3-0 oldu ve Fenerbahçe çok rahat kazandı.



Aslında maçın başındaki görüntü Fenerbahçe için kötüydü. Erzurum baskısıyla Fenerbahçe geriden oyun kuramıyor, Fenerbahçe defansı topu en fazla Caner'e kadar ulaştırabiliyor ve Caner'in uzun paslarını Thiam, Pelkas ve Mert Hakan tutamıyorlardı. Erzurum, Emrah Başsan ile Caner'in tarafından Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor ve kazandığı duran toplarla Fenerbahçe taraftarının huzurunu kaçırıyordu.



15. dk.'da Erol Bulut sol kanada sıkışan Pelkas'ı forvet arkasına yerleştirip Mert Hakan'ı sol kanada gönderdi. Erzurumspor'un cılız atakları devam ediyor, zeminin azizliğiyle birlikte futbol kalitesi iyice düşüyor ve sahada Pelkas'ın çalımları dışında seyre değer bir şey gözükmüyordu. İkili mücadelelerin çoğunda iki takımın oyuncuları kendilerini bol bol yere bırakırken ve yayıncı kuruluşun yorumcusu dahi esnemeye hazırlanırken 45+5 dk.'da Sangare'nin hızla sağ taraftan topla beraber gelip Sinan'a verdiği pası Sinan, Erzurum'un hiçte beklemediği bir şekilde defansının arkasına doğru gönderince top'a ıska geçen Sangare'den sazı alan Pelkas dar alanda karşısındaki rakip stopere şut gösterip, telaşa kapılmadan topu Mert Hakan'ın önüne bıraktı ve Mert Hakan çok şık bir şutla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



Fenerbahçe ikinci golü ikinci yarının başlamasından 3 dk. sonra buldu. Erzurum'un en aktif oyuncusu Emrah Başsan orta sahanın göbeğinde topu Gustavo'ya kaptırınca Erzurum 2'ye 1 kaldı ve Sinan'ın Pelkas'a verdiği pası Pelkas ayak içiyle filelere gönderdi.



2-0 sonrası Erzurum disiplini iyice kaybetti, Caner'in havadan yolladığı futbol tenisi kıvamındaki ayak içi pası Sinan Gümüş kafayla kaleye çok rahat yollayınca maç daha 51 dk.'da bitmiş oldu.



Bireysel performanslara gelirsek, Tisserand birkaç topu yine sektirdi ama genelde iyiydi. Sadık hava toplarında önemli hatalar yaptı. Caner çok iyi paslar verdi ve ortalar yaptı ama lüzumsuz sarı kartlara devam ediyor ki cezalı duruma da düştü ve topsuz oyuna konsantre değil. Sangare bu maç özelinde iyiydi ve patlayıcı kuvvetiyle hızlı deparlar atarak önemli gol paslarına imza attı. Gustavo aynen devam ediyor ama Ozan'ı her zamankinden daha hareketsiz gördüm, yorgunluğa bağlı olabilir. Mert Hakan iyi mücadele ediyor ama bal yapmayan arı görüntüsünde ve kendini yere çabuk atıyor. Sinan bu maç çok iyi oynadı, özellikle kontrataklarda Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olduğunu gösterdi. Thiam fizik olarak daha iyi ama kafa toplarında hiç yok ve kaleye gelen ortalara doğru hamle yapacağına sürekli stoperlerin arasına sıkışıyor. Tüm bunlara rağmen güzel bir gol atıyordu ama kaleci çok iyi kurtardı.



Pelkas'a özel parantez; 1.6 milyon Euro'ya alınmış olması çok büyük bir transfer başarısı. Pelkas şu anda Süper Lig'in hiç şüphesiz en etkili oyuncuları arasında. Mesut Özil gelirse Pelkas ve Mesut Özil'e ne roller biçileceğini merakla bekliyoruz.



