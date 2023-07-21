Dimitri Payet, Marsilya'dan ayrıldı

Marsilya yaptığı açıklamada Fransız oyuncu Dimitri Payet'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dimitri Payet, Marsilya'dan ayrıldı
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21 Temmuz 2023 15:24
Olimpik Marsilya, 6.5 sezondur takımda olan ve takımın kaptanlığını da yapan Dimitri Payet'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

36 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Dimitri Payet'in nereye transfer olacağına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

30 MİLYONA GELMİŞTİ

2016-2017 sezonunun devre arası transfer döneminde West Ham United'dan 29.3 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

6.5 sezonda Olimpik Marsilya formasıyla 240 resmi maça çıkan Dimitri Payet bu karşılaşmalarda 63 gol, 63 asistlik katkı sağladı.

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