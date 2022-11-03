Dimitiris Itoudis sırrını açıkladı; Gizli kahraman

Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko'da, koç Dimitris Itoudis başarılarının arkasındaki önemli faktörlerden birini açıkladı. BasketNews'den Donatas Urbonas'a konuşan koç, maç içinde kimsenin görmediği ve antrenör ekibine bilgi veren bir canlı gözlemci olduğunu söyledi.



"GÖREMEDİĞİNİZ BİR ADAMIMIZ VAR"



Canlı gözlemcilerinden bahseden Yunan koç, "Kapalı kapılar ardında kimsenin göremediği bir adamımız var. Canlı gözlemci ile çalışıyor. Bu büyük bir şey. Kameralar arkasında tanık olamayacağınız bir sinerji ile çalışıyoruz. Koç ekibi olarak bir takım olmak zorundayız." dedi.



"KENARDA TABLET KULLANILABİLMELİ"



Amerikan sporlarında olduğu gibi saha kenarında teknoloji kullanmanın faydalı olabileceğini belirten koç, "NBA'de olduğu gibi FIBA ve Euroleague mücadelelerinde de saha kenarında tablet kullanılabildiğini hayal edin. Yardımcı koçlar oyunculara pozisyonları izletmek için devre arasını beklemek zorunda kalmayıp, onlar kenara geldiğinde olanı biteni gösterebilecek. Basketbol takımlarının nasıl seviye atlayacağını düşünün." ifadelerini kullandı.



"OYUNU GELİŞTİRECEK BİR ŞEY"



Bu gelişmelerin olması durumunda oyuna zarar vermeyeceğini belirten şampiyon koç, "Bu sadece NBA değil, NFL ve NHL için de geçerli. Amerika'da gayet yaygın. Antrenörler saha içinde oyucularla daha rahat iletişim kurabiliyor. Avrupa'da neden olmadığını anlamıyorum, bu hile değil. Oyunu geliştirecek bir şey." şeklinde konuştu.



FENERBAHÇE BEKO, YUNAN KOÇLA YENİLMİYOR



Sarı-lacivertliler son mağlubiyetini, sezon öncesi Anadolu Efes'e karşı oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında almıştı. 28 Eylül'de oynanan karşılaşmadan bu yana 5 Euroleague, 5 Süper Lig maçında çıkan Itoudis'in ekibi bu maçların hepsini kazandı. Fenerbahçe Beko son olarak dün Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'yı 100-88'lik skorla mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü.



ZORLU FİKSTÜR BU HAFTA DA SÜRECEK



Euroleague'de geçtiğimiz hafta son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'yu bu hafta da zorlu bir karşılaşma bekliyor. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cuma günü saat 22.30'da İspanya'da ligin iddialı ekiplerinden Barcelona'ya konuk olacak.



