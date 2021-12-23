Dimitar Berbatov: 'Cavani, Barcelona'ya gitmeli!'

İngitere Premier Lig devi Manchester United'ın unutulmaz golcüsü Dimitar Berbatov, hakkında Barcelona iddiaları çıkan Edinson Cavani için açıklamalarda bulundu.



Cavani'nin formda olmasına rağmen Ronaldo'nun oynamasını eleştiren Berbatov, "Edinson Cavani, geçtiğimiz sezon kadar iyi oynamıyor. Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcu kulübe geldiğinde ilgi odağı o oluyor ve her maçta o oynuyor. Bu adaletli bir durum değil. Çünkü Cavani, geçtiğimiz sezon iyi oynadı ve yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak Ronaldo transfer oldu ve direkt olarak Cavani'nin yerini aldı." dedi.



Barcelona'dan Cavani'ye teklif gelmesi halinde Uruguaylı golcünün gitmesi gerektiğini söyleyen eski futbolcu, "Cavani'nin United'dan ayrılma şansı varsa ve Barcelonda'dan da bir teklif geldiyse daha fazla oynayabilmek için tabii ki kabul etmeyi düşünecektir. Eğer böyle bir imkanı varsa ona "Oraya git ve oyna, bu harika bir teklif. Büyük bir para kazanacaksın ve 24 yaşında olmamana rağmen Barcelona'da oynayacaksın" diyeceğim." ifadelerini kullandı.



Barcelona'nın hücum gücünün iyi olmadığını dile getiren Bulgar efsane, "Barcelona'nın bir santrfora ihtiyacı var. Xavi'nin takımı, hücum gücünden yoksun. Cavani oraya gitse bile her maçta oynayamayabilir, bunu biliyorum ama Barcelona kadrosuna sağlam bir katkı olacak ve goller atacak. Umarım Cavani, Barcelona'nın nasıl antrenman yaptığı ve maça nasıl hazılandığı konusunda detaylı bir bilgi alır, kararını bundan sonra verir." şeklinde konuştu.



Cavani için Barcelona kararının kolay olduğunu ifade eden Dimitar Berbatov, "Ne durumda olursa olsun Barcelona, Barcelona'dır ve sana teklif yaptığında onları reddetmek zordur. United'da forma şansı bulamayan Cavani için bu basit bir karar." diyerek sözlerini noktaladı.





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