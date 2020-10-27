Dilmen'den Atiba - Gustabvo kıyaslaması

Rıdvan Dilmen, Denizlispor maçının ardından Beşiktaşlı Atiba ile Fenerbahçeli Luiz Gustavo'yu karşılaştırdı.

, Fotoğraf; AA
Dilmen'den Atiba - Gustabvo kıyaslaması
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27 Ekim 2020 02:50
Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardında Rıdvan Dilmen maçın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Atiba Hutchinson'ı Fenerbahçeli Luis Gustavo ile kıyasladı.

Dilmen, Atiba Hutchinson'un performansının büyük takdir sebebi olduğunu söylerken Luiz Gustavo'nun Kanadalı'dan daha iyi oyuncu olduğunu ancak Atiba'nın verdiklerinin vereceklerinin garantisi olduğunu söyledi.

Dilmen'in değerlendirmesi şöyle:

"37 yaşında koşan forvet arkası oldu Beşiktaş'ın, Atiba. Gustavo da öyle Atiba'dan daha iyi oyuncu ama Atiba'nın oyun karakteri, verdikleri, vereceklerinin garantisi. Aile yapısı herşeyiyle hak ediyor. İster misin Mayıs'ta bir kez daha uzatsınlar"



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