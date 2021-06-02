Dilmen, TFF'nin UEFA ile yaptığı anlaşmayı duyurdu

Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi finalinin gitmesinin ardından TFF'nin UEFA ile yaptığı anlaşmayı açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dilmen, TFF'nin UEFA ile yaptığı anlaşmayı duyurdu
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02 Haziran 2021 19:14
Rıdvan Dilmen, Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınarak Lizbon'a verilmesinin ardından TFF'nin UEFA ile yaptığı anlaşmayı duyurdu.

Dilmen, 2 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleriyle birlikte 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da olacağını söyledi.

Dilmen yaptığı paylaşımda, "Futbolun en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl Monaco'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri, 2 yıl üst üste İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca UEFA'nın kararıyla 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.


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