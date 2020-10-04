Dilmen: 'Sosa, Galatasaray'da oynardı'

RIDVAN DİLMEN'İN GALATASARAY YORUMU, TIKLAYIN!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Jose Sosa ve Caner Erkin'i Galatasaray'ın transfer etmesi gerektiğini söyledi.Galatasaray'ın Caner Erkin'i istediğini de kaydeden Dilmen, "Fenerbahçe 2 yılda Eljif Elmas ve Muriqi'yi sattı, 40 milyon euro gelir elde etti, Galatasaray bunu yapabildi mi? Sosa, Galatasaray'da oynar mı, oynamaz mı? Al o zaman. Caner'e talip oldu mu Galatasaray? Oldu, son anda Fenerbahçe işi oldu. Acaba Mustafa bey ve Abdürrahim bey mi hayır dedi." ifadelerini kullandı.Belhanda ve Feghouli'nin aldığı ücrete de değinen yorumcu, "Belhanda ve Feghouli ile 3,5 milyon euroya anlaşıyor, bir de puan yazmışlar. Hatay'dan alınan 1 puana prim alıyor oyuncu. Bunu kabul eden yönetici, yönetici değildir." dedi.