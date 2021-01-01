Dillon Brooks en az 2-3 hafta yok!

Memphis Grizzlies, forvet Dillon Brooks'un sol elindeki kırığın 2-3 hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Grizzlies, elini yaz dönemindeki bir antrenman sırasında sakatlayan Brooks'un geri dönüş tarihini, "kırığın uzun vadeli iyileşmesinin yararına" olacak şekilde ayarladığını açıkladı.



Şu anda oynanan hazırlık maçlarında kalça ağrısı nedeniyle forma giymeyen Kanadalı oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 67 maçta 17.2 sayı ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla kariyer rekoruna ulaşmış ve sonrasındaki beş playoff maçında, sayı ortalamasını 25.8'e yükseltmişti.



