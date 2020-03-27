Dilek Tahtalı korona virüsten hayatını kaybetti! Twitter adresinden yazmıştı

Dilek Tahtalı korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Tahtalı, Türkiye'de virüs nedeniyle vefat eden en genç kişi oldu.İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart 2020 tarihinde hastanede koronavirüs teşhisi ile tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen hastane muayene formunda,konulmuştu.

33 yaşında hayata gözlerini yuman Dilek Tahtalı, 7 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs belirtileri gösterdiğini kaydetmişti.



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Dilek Tahtalı'nın vefatı sonrası, cenazesinin memleketi Amasya'da Beden Köyü'nde yarın (26 Mart Perşembe) defnedileceği ve ölümünün corona virüsünden olduğunu duyuran İstanbul Beden Köylüler Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:



* Köyümüz halkından İstanbul'da ikamet etmekte olan İsmail ve Şenel Tahtalı'nın biricik kızları Dilek Tahtalı, yakalandığı hastalığa (KORONAVİRÜS) yenik düşerek hakka yürümüştür.



* Cenazesi tedavi gördüğü hastaneden alınarak Beden Köyü'ne götürülecek olup 26 Mart 2020 Perşembe günü köy mezarlığında toprağa verilecektir.



Dilek kızımıza Allah'tan rahmet, başta anne ve babası olmak üzere tüm sevenlerine ve Beden Köyü halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz.



