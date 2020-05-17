Dilek Arman kimdir? kaç yaşında, ne doktoru

Prof.Dr. Gülgün Dİlek ARMAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine, Ankara Üniversitesi Fakültesi'nde tamamlayarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur.

17 Mayıs 2020 05:51
Dilek Arman kimdir? kaç yaşında, ne doktoru
Prof.Dr. Gülgün Dilek ARMAN, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında İstanbul ilinde Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır.
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, aynı üniversitede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Klinik Bakteriyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de görev yaptı. Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümünde hizmet vermektedir.
Uzmanlık Alanları: Sepsis, Yoğun bakım enfeksiyonları, Zatürre, Steptokok, Grip, İnfluenza, Gastroentrit, Parazit hastalıkları, Brusellozis, Tüberküloz, Dizanteri, Bulaşıcı hastalıklar, Kronik hepatitler, HIV, Aids, Lyme Hastalığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Koruyucu aşılar

Eğitim

1979-1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1972-1979 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

1967-1972 Ankara Namık Kemal İlkokulu

Uzmanlık Tezi

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Sırasında Gelişen Peritonit Etkenlerinin Belirlenmesi ve Siprofloksasin ve Seftriakson Tedavisi Sonuçları

Sertifikasyonlar

2003 ESGNI/SHEA Training Course in Hospital Epidemiology (Advanced Module)

2003 Pharmacoepidemiology

2002 Good Clinical Practice

2002 Pharmacoeconomy; Drug, Evidence and Money

2001 Rational Pharmacotherapy Teaching

Bilimsel Kurul Görevleri

2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

2010-2012 ; 2006-2008 Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs - Kasım 2006 Türkiye EKMUD Kurucu Başkanı

2004-2008 Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2002-2005 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri

2001-2002 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Çalışma Grubu Başkanı

2001-2005 Ankara AIDS Savaşım Derneği Başkanı

Dergi Editörlüğü

Kasım 2010- Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA-www.mjima.org)

2010- Hastane İnfeksiyonları Dergisi,

2008- Yoğun Bakım Dergisi

2006-2006 (çeviri editörü) Current Opinion in Infectious Diseases TÜRKÇE BASKI

Yayın Kurulu Üyelikleri Flora (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi)

Görev Aldığı Kurum İçi Komisyonlar

2004-2009 Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiKoordinatörler Kurulu (Başkoordinatör Yardımcısı; PDÖ Sorumlusu)

2003-2004 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Eczane Hizmetleri Komitesi

1996-2000 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiİnfeksiyon Kontrol Komitesi

1997- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp eğitimi , Eğitici Eğitimi Birimi

1994-1996 Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi


Görev Aldığı Kurum Dışı Komisyonlar

12-13 Şubat 2013 Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Çalıştayı

2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

2007-2009 Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Danışma Kurulu

22-23 Aralık 2006 Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı,

11.Nisan.2006 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitiminde nitelik ve standartları belirleme kurulu

9 Mart 2004-2006 Sağlık Bakanlığı SARS İzleme ve Değerlendirme Ekibi

Temmuz 2004 Sağlık Bakanlığı CYBE-HIV-AIDS Tanı ve Tedavi Standardizasyonu Kurulu


Kongre-Sempozyum Organizasyonu

2011-2012 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

2010-2011 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

18-22 Mayıs 2011, Antalya 26. ANKEM Antibiyotik Kemoterapi Kongresi, (Başkan Yardımcısı)

2 Nisan 2011 Gaziantep Kritik Kararlar (Bilimsel Sekreterya)

2008-2009 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

2007-2008 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

5-8 Ekim 2006, Ankara EKMUD Bilimsel Platformu, (Başkan)

28 Kasım-1 Aralık 2002, AnkaraI.Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu, (2. Başkan)

1-4 Kasım 2001, Pamukkale Hastane İnfeksiyonları Eğitim programı 2001 (Genel Sekreter)

7-9 Aralık 2000, Ankara NosoLine Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı (Sekreter)

Mesleki Üyelikler

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
Ankara AIDS Savaşım Derneği
Klinik Mikr. ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)

Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL PROJELER

2005 IPSE (Improving Patient Safety in Europe; Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü derneğini temsilenkatılımcı)

2002 Gazi ÜTF Araştırma Fonu-01/2002-28 (Yürütücü) Toplum kökenli alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde siprofloksasin ile trimetoprim-sulfametoksazol orijinal ve jenerik preparatlarının farmakoekonomik analizi

1998 Gazi ÜTFAraştırma Fonu-01/98-17 (Yürütücü) Hastane Enfeksiyonu etkeni gram negatif bakterilerin tanımlanması ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi

1995-1997 TUBİTAK-1463 (Yardımcı Araştırıcı) Çoğul İlaç Direncinden Sorumlu mdr geni ve ürünü p-glikoproteinin Febril Nötropeni Etkeni Mantar ve Bakterilerde Araştırılması



DİLEK ARMAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

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