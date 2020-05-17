Dilek Arman kimdir? kaç yaşında, ne doktoru

Prof.Dr. Gülgün Dİlek ARMAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine, Ankara Üniversitesi Fakültesi'nde tamamlayarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur.
Prof.Dr. Gülgün Dilek ARMAN, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında İstanbul ilinde Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, aynı üniversitede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Klinik Bakteriyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de görev yaptı. Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümünde hizmet vermektedir.
Uzmanlık Alanları: Sepsis, Yoğun bakım enfeksiyonları, Zatürre, Steptokok, Grip, İnfluenza, Gastroentrit, Parazit hastalıkları, Brusellozis, Tüberküloz, Dizanteri, Bulaşıcı hastalıklar, Kronik hepatitler, HIV, Aids, Lyme Hastalığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Koruyucu aşılar
Eğitim
1979-1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1972-1979 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
1967-1972 Ankara Namık Kemal İlkokulu
Uzmanlık Tezi
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Sırasında Gelişen Peritonit Etkenlerinin Belirlenmesi ve Siprofloksasin ve Seftriakson Tedavisi Sonuçları
Sertifikasyonlar
2003 ESGNI/SHEA Training Course in Hospital Epidemiology (Advanced Module)
2003 Pharmacoepidemiology
2002 Good Clinical Practice
2002 Pharmacoeconomy; Drug, Evidence and Money
2001 Rational Pharmacotherapy Teaching
Bilimsel Kurul Görevleri
2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu
2010-2012 ; 2006-2008 Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi
Mayıs - Kasım 2006 Türkiye EKMUD Kurucu Başkanı
2004-2008 Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2002-2005 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri
2001-2002 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Çalışma Grubu Başkanı
2001-2005 Ankara AIDS Savaşım Derneği Başkanı
Dergi Editörlüğü
Kasım 2010- Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA-www.mjima.org)
2010- Hastane İnfeksiyonları Dergisi,
2008- Yoğun Bakım Dergisi
2006-2006 (çeviri editörü) Current Opinion in Infectious Diseases TÜRKÇE BASKI
Yayın Kurulu Üyelikleri Flora (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi)
Görev Aldığı Kurum İçi Komisyonlar
2004-2009 Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiKoordinatörler Kurulu (Başkoordinatör Yardımcısı; PDÖ Sorumlusu)
2003-2004 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Eczane Hizmetleri Komitesi
1996-2000 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiİnfeksiyon Kontrol Komitesi
1997- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp eğitimi , Eğitici Eğitimi Birimi
1994-1996 Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi
Görev Aldığı Kurum Dışı Komisyonlar
12-13 Şubat 2013 Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Çalıştayı
2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu
2007-2009 Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Danışma Kurulu
22-23 Aralık 2006 Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı,
11.Nisan.2006 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitiminde nitelik ve standartları belirleme kurulu
9 Mart 2004-2006 Sağlık Bakanlığı SARS İzleme ve Değerlendirme Ekibi
Temmuz 2004 Sağlık Bakanlığı CYBE-HIV-AIDS Tanı ve Tedavi Standardizasyonu Kurulu
Kongre-Sempozyum Organizasyonu
2011-2012 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)
2010-2011 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)
18-22 Mayıs 2011, Antalya 26. ANKEM Antibiyotik Kemoterapi Kongresi, (Başkan Yardımcısı)
2 Nisan 2011 Gaziantep Kritik Kararlar (Bilimsel Sekreterya)
2008-2009 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)
2007-2008 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)
5-8 Ekim 2006, Ankara EKMUD Bilimsel Platformu, (Başkan)
28 Kasım-1 Aralık 2002, AnkaraI.Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu, (2. Başkan)
1-4 Kasım 2001, Pamukkale Hastane İnfeksiyonları Eğitim programı 2001 (Genel Sekreter)
7-9 Aralık 2000, Ankara NosoLine Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı (Sekreter)
Mesleki Üyelikler
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM) Ankara AIDS Savaşım Derneği Klinik Mikr. ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Viral Hepatitle Savaşım Derneği Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)
Bilimsel Yayınlar
BİLİMSEL PROJELER
2005 IPSE (Improving Patient Safety in Europe; Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü derneğini temsilenkatılımcı)
2002 Gazi ÜTF Araştırma Fonu-01/2002-28 (Yürütücü) Toplum kökenli alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde siprofloksasin ile trimetoprim-sulfametoksazol orijinal ve jenerik preparatlarının farmakoekonomik analizi
1998 Gazi ÜTFAraştırma Fonu-01/98-17 (Yürütücü) Hastane Enfeksiyonu etkeni gram negatif bakterilerin tanımlanması ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi
1995-1997 TUBİTAK-1463 (Yardımcı Araştırıcı) Çoğul İlaç Direncinden Sorumlu mdr geni ve ürünü p-glikoproteinin Febril Nötropeni Etkeni Mantar ve Bakterilerde Araştırılması