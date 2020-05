Dilek Arman kimdir? kaç yaşında, ne doktoru

Prof.Dr. Gülgün Dilek ARMAN, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında İstanbul ilinde Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır.







DİLEK ARMAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI





Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, aynı üniversitede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Klinik Bakteriyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de görev yaptı. Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümünde hizmet vermektedir.Uzmanlık Alanları: Sepsis, Yoğun bakım enfeksiyonları, Zatürre, Steptokok, Grip, İnfluenza, Gastroentrit, Parazit hastalıkları, Brusellozis, Tüberküloz, Dizanteri, Bulaşıcı hastalıklar, Kronik hepatitler, HIV, Aids, Lyme Hastalığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Koruyucu aşılar1979-1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi1972-1979 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi1967-1972 Ankara Namık Kemal İlkokuluSürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Sırasında Gelişen Peritonit Etkenlerinin Belirlenmesi ve Siprofloksasin ve Seftriakson Tedavisi Sonuçları2003 ESGNI/SHEA Training Course in Hospital Epidemiology (Advanced Module)2003 Pharmacoepidemiology2002 Good Clinical Practice2002 Pharmacoeconomy; Drug, Evidence and Money2001 Rational Pharmacotherapy Teaching2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu2010-2012 ; 2006-2008 Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu ÜyesiMayıs - Kasım 2006 Türkiye EKMUD Kurucu Başkanı2004-2008 Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi2002-2005 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri2001-2002 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Çalışma Grubu Başkanı2001-2005 Ankara AIDS Savaşım Derneği BaşkanıKasım 2010- Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA-www.mjima.org)2010- Hastane İnfeksiyonları Dergisi,2008- Yoğun Bakım Dergisi2006-2006 (çeviri editörü) Current Opinion in Infectious Diseases TÜRKÇE BASKIYayın Kurulu Üyelikleri Flora (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi)2004-2009 Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiKoordinatörler Kurulu (Başkoordinatör Yardımcısı; PDÖ Sorumlusu)2003-2004 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Eczane Hizmetleri Komitesi1996-2000 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiİnfeksiyon Kontrol Komitesi1997- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp eğitimi , Eğitici Eğitimi Birimi1994-1996 Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi12-13 Şubat 2013 Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Çalıştayı2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu2007-2009 Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Danışma Kurulu22-23 Aralık 2006 Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı,11.Nisan.2006 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitiminde nitelik ve standartları belirleme kurulu9 Mart 2004-2006 Sağlık Bakanlığı SARS İzleme ve Değerlendirme EkibiTemmuz 2004 Sağlık Bakanlığı CYBE-HIV-AIDS Tanı ve Tedavi Standardizasyonu Kurulu2011-2012 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)2010-2011 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)18-22 Mayıs 2011, Antalya 26. ANKEM Antibiyotik Kemoterapi Kongresi, (Başkan Yardımcısı)2 Nisan 2011 Gaziantep Kritik Kararlar (Bilimsel Sekreterya)2008-2009 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)2007-2008 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)5-8 Ekim 2006, Ankara EKMUD Bilimsel Platformu, (Başkan)28 Kasım-1 Aralık 2002, AnkaraI.Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu, (2. Başkan)1-4 Kasım 2001, Pamukkale Hastane İnfeksiyonları Eğitim programı 2001 (Genel Sekreter)7-9 Aralık 2000, Ankara NosoLine Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı (Sekreter)European Society of Clinical Microbiology and Infectious DiseasesTürkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)Ankara AIDS Savaşım DerneğiKlinik Mikr. ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)Türk Mikrobiyoloji CemiyetiViral Hepatitle Savaşım DerneğiTıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)2005 IPSE (Improving Patient Safety in Europe; Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü derneğini temsilenkatılımcı)2002 Gazi ÜTF Araştırma Fonu-01/2002-28 (Yürütücü) Toplum kökenli alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde siprofloksasin ile trimetoprim-sulfametoksazol orijinal ve jenerik preparatlarının farmakoekonomik analizi1998 Gazi ÜTFAraştırma Fonu-01/98-17 (Yürütücü) Hastane Enfeksiyonu etkeni gram negatif bakterilerin tanımlanması ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi1995-1997 TUBİTAK-1463 (Yardımcı Araştırıcı) Çoğul İlaç Direncinden Sorumlu mdr geni ve ürünü p-glikoproteinin Febril Nötropeni Etkeni Mantar ve Bakterilerde Araştırılması